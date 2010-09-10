Сообщение Данна » 30 май 2021, 17:21

Очень вас понимаю, у самой работа такая, что весь день на ногах(( Я обычно пропиваю венотоники курсами, когда появляется тяжесть в ногах. Последний раз Венарус покупала, с зимы уже об отечности и боли в ногах не вспоминаю, а я с варикозом живу уже больше 7 лет. Крема, гели тоже неплохо использовать, но в любом случае комплексное лечение нужно... Тем более у вас возраст совсем юный, вам ножки поберечь нужно.