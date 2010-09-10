Отекают ноги.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Отекают ноги.
Помогите советом. Мне 25 лет.Устроилась курьером, целый день на ногах. К вечеру ноги очень отекают и появляется, чувство распирания в голенях.За ночь немного отдыхают ноги и отек проходит. А утром при нагрузке неприятные симптомы появляются вновь. Как избавиться от отечности надолго?
Re: Отекают ноги.
Попробуйте после работы делать контрастный душ на область ног и после насколько можно долго держать ноги приподнятыми. Или на грядушку дивана закинуть ноги или на стену. У вас возраст еще юный, должно помочь. Просто видимо надо время привыкнуть к новой работе.
Re: Отекают ноги.
Согласна, контрастный душ на голени приносит облегчение, можно еще купить в аптеке гель с ментолом, их большой выбор и утром перед работой наносить. Ментол охлаждает и отвлекает от неприятных симптомов.
Re: Отекают ноги.
Очень вас понимаю, у самой работа такая, что весь день на ногах(( Я обычно пропиваю венотоники курсами, когда появляется тяжесть в ногах. Последний раз Венарус покупала, с зимы уже об отечности и боли в ногах не вспоминаю, а я с варикозом живу уже больше 7 лет. Крема, гели тоже неплохо использовать, но в любом случае комплексное лечение нужно... Тем более у вас возраст совсем юный, вам ножки поберечь нужно.
Re: Отекают ноги.
Отечность снимают мочегонные сборы, например Бруснивер. Хорошо еще ванны с солью принемать.Растворите один килограм морской соли в теплой воде и полежите минут 15-20.
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