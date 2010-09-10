Купить лодку надувную

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staspavlov777
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Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Купить лодку надувную

Сообщение staspavlov777 » 36 минут назад

Всем привет, форумчане. Уверен, тут есть заядлые любители рыбалки либо просто путешествия на озере, речке с необычной обстановкой. Так вот я тут недавно узнал, что в даном интернет-магазине https://draiv38.ru/catalog/naduvnye-lodki надувная лодка по приемлемой цене продаётся. Планирую брать.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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