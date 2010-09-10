Самосвал белл

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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Самосвал белл

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 18:46

Всем привет. Уже давно всем известно, какие прочные и надёжные https://bellsib.ru/ bell самосвалы существуют для того, чтобы производить на них крупные перевозки действительно громоздких объектов. На сайте можете взять в аренду один из вариантов.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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