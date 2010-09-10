Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Почему если ты живешь в провинции, то ты не человек и тебе не надо развлечений? Вот я живу в ЦФО, до столицы не далеко, но даже не имею возможности сводить своих детей даже в тот же лазертаг. А почему? Потому, что мы провинция и у нас такого нет. Зато ТЦ бесполезных полно, только вот они ребенку не интересны.