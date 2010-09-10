Военный кейтеринг
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Военный кейтеринг
Почему если ты живешь в провинции, то ты не человек и тебе не надо развлечений? Вот я живу в ЦФО, до столицы не далеко, но даже не имею возможности сводить своих детей даже в тот же лазертаг. А почему? Потому, что мы провинция и у нас такого нет. Зато ТЦ бесполезных полно, только вот они ребенку не интересны.
Re: Военный кейтеринг
Автор, давайте мы с вами эту тему сейчас поднимать не будем. Можно бесконечно рассуждать и искать виноватых, но поймите – открытие не всегда выгодно. Берем маленький городок, в котором тысяч десять населения. И дети – малая часть. Для кого открывать? Это только себе в убыток работать, проходили, знаем. Если вам так хочется, то можете скооперироваться с другими желающими и сюда https://kp125.ru/ обратиться, них есть выездной военный кейтеринг. То есть к вам приехать смогут, если захотите.
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