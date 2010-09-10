Награды
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Награды
Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоят медали, ордена и знаки в интернете, если оформлять заказы напрямую. Решила прогуляться по страницам разных площадок, а потом только оставить заявку на покупку и тут https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... y_mulyazh/ нашла в наличии недорогие медали и ордена, которые посвящены периоду существования Советского Союза. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой конторы? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло и какие награды вы покупали в интернете?
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