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klonik Гость RZN.info Сообщения: 358 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Награды Цитата Сообщение klonik » Вчера, 15:31 Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоят медали, ордена и знаки в интернете, если оформлять заказы напрямую. Решила прогуляться по страницам разных площадок, а потом только оставить заявку на покупку и тут https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... y_mulyazh/ нашла в наличии недорогие медали и ордена, которые посвящены периоду существования Советского Союза. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этой конторы? Если да, то прошу отписаться и рассказать, как всё прошло и какие награды вы покупали в интернете? Вернуться к началу

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