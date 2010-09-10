Харьков - Кирилловка

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Харьков - Кирилловка

Сообщение polpol » Сегодня, 12:53

Решили отправиться отдохнуть на несколько дней в Кирилловку, поплавать, позагорать. И такой вопрос: не знаете как лучше поступить, поехать на своем автомобиле или поберечь колеса и выбрать автобус, благо есть прямой рейс Харьков - Кирилловка https://starbus.com.ua/buses/Kharkiv/Kirilovka/ Кто подскажет в каком состоянии находится трасса?
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