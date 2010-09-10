Харьков - Кирилловка
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Харьков - Кирилловка
Решили отправиться отдохнуть на несколько дней в Кирилловку, поплавать, позагорать. И такой вопрос: не знаете как лучше поступить, поехать на своем автомобиле или поберечь колеса и выбрать автобус, благо есть прямой рейс Харьков - Кирилловка https://starbus.com.ua/buses/Kharkiv/Kirilovka/ Кто подскажет в каком состоянии находится трасса?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя