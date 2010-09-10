меню для маленькой кофейни

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

меню для маленькой кофейни

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:11

Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
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