меню для маленькой кофейни

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

меню для маленькой кофейни

Сообщение Наташа Швец » 03 июн 2021, 14:11

Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 452
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 08:36

Я б рекомендовал сделать оформление в черно-белом варианте, и желательно электронном. Виртуальное меню для кофейни стоит недорого, зато можно в нем воплотить все свои идеи, добавить описание каждой позиции, поставить скидки или акции на некоторые блюда, это т маркетинговый ход, который привлекает посетителей.
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