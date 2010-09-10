меню для маленькой кофейни
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 426
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
меню для маленькой кофейни
Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 624
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: меню для маленькой кофейни
Я б рекомендовал сделать оформление в черно-белом варианте, и желательно электронном. Виртуальное меню для кофейни стоит недорого, зато можно в нем воплотить все свои идеи, добавить описание каждой позиции, поставить скидки или акции на некоторые блюда, это т маркетинговый ход, который привлекает посетителей.
Re: меню для маленькой кофейни
та даже денег сколько сохраните, ели все посетители будут пользоваться таким меню. Прикольно, что можно менять позиции в любое время.
Re: меню для маленькой кофейни
помимо кофе сладости можно продавать ещё всякие
Re: меню для маленькой кофейни
Наташа Швец писал(а):Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
Столько тонкостей, надо всё для кофейни продумать конечно же
Re: меню для маленькой кофейни
Наташа Швец писал(а):Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
Коль уж вы собрались открывать кофейню, то мой вам совет, про кофе https://coffexpert.ru/kakoy-rastvorimyy-kofe-luchshe/ изучите детально статьи. Там как раз представлены рейтинги кофе. Так вы сможете понять какой лучше закупить. Вы же наверняка хотите радовать посетителей вкусным качественным кофе, а не бодягу какую-нибудь предлагать.
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