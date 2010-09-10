меню для маленькой кофейни

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 426
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

меню для маленькой кофейни

Сообщение Наташа Швец » 03 июн 2021, 14:11

Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июн 2021, 08:36

Я б рекомендовал сделать оформление в черно-белом варианте, и желательно электронном. Виртуальное меню для кофейни стоит недорого, зато можно в нем воплотить все свои идеи, добавить описание каждой позиции, поставить скидки или акции на некоторые блюда, это т маркетинговый ход, который привлекает посетителей.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 205
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение Яно4ка » 21 июн 2021, 11:08

та даже денег сколько сохраните, ели все посетители будут пользоваться таким меню. Прикольно, что можно менять позиции в любое время.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение derigor » 42 минуты назад

помимо кофе сладости можно продавать ещё всякие
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение gonchar84 » 37 минут назад

Наташа Швец писал(а):Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.


Столько тонкостей, надо всё для кофейни продумать конечно же
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: меню для маленькой кофейни

Сообщение derigor » 18 минут назад

Наташа Швец писал(а):Как сделать меню для кофейни в стиле минимализм? Изначально оно было чересчур набросанным и путанным. Много разных фраз, яркие цвета сбивали с толку посетителя.



Коль уж вы собрались открывать кофейню, то мой вам совет, про кофе https://coffexpert.ru/kakoy-rastvorimyy-kofe-luchshe/ изучите детально статьи. Там как раз представлены рейтинги кофе. Так вы сможете понять какой лучше закупить. Вы же наверняка хотите радовать посетителей вкусным качественным кофе, а не бодягу какую-нибудь предлагать.
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