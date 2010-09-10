Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:40

Ну самый популярный туристический район — это полумесяц Palm Jumeirah. Цены для покупки такого жилья больше миллиона долларов, но и конечно же заработок с такого жилья соответствующий. Если задумываетесь вложиться в недвижимость, то советую обратить внимание на жилой комплекс [urlhttps://dubai-investments.ru/the-royal-atlantis-residences]the royal atlantis dubai[/url].