жильё в дубае

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

жильё в дубае

Сообщение Наташа Швец » 03 июн 2021, 14:28

А в каких районах Дубае самое сдаваемое жильё? Кто-то может занимается сдачей или просто интересовался?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: жильё в дубае

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 16:40

Ну самый популярный туристический район — это полумесяц Palm Jumeirah. Цены для покупки такого жилья больше миллиона долларов, но и конечно же заработок с такого жилья соответствующий. Если задумываетесь вложиться в недвижимость, то советую обратить внимание на жилой комплекс [urlhttps://dubai-investments.ru/the-royal-atlantis-residences]the royal atlantis dubai[/url].
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