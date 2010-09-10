Промо видео ролики

Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

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JosephSuecy
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 авг 2019, 04:57

Промо видео ролики

Сообщение JosephSuecy » Вчера, 23:40

Создание промо видео роликов,
для социальных сетей. Посты, сторис
Для вк, инстограм, телеграм, тик-тока.



[youtubе]https://www.youtube.com/watch?v=RGQhPLmBELk[/youtubе]
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