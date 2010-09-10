Торговля на Форекс

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 449
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Торговля на Форекс

Сообщение klonik » 04 июн 2021, 11:36

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение незнакомому брокеру и начать зарабатывать денежки на инвестировании? Либо, как вариант – внимательно прогуляться по сайтам и для начала пройти обучающий курс?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Торговля на Форекс

Сообщение zevc » 04 июн 2021, 12:04

Мне второй вариант развития событий нравится гораздо больше и поэтому, захотелось отписаться и проконсультировать вас, сразу скинуть ссылку на сайт для удобства. Эвотрейд – брокер, с которым вам не будет скучно и поэтому, я всегда стараюсь выбирать только те организации, которые успели заработать отличную репутацию на рынке услуг и могут ею похвастаться перед всеми. Читайте книги, проходите, курсы и у вас обязательно всё сложится именно так, как было задумано. Денежки потекут рекой, и останется только выводить их по мере необходимости на банковскую карту.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 387
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Торговля на Форекс

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:44

А у меня вопрос по поводу веб-платформы, какую выбрать?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 567
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Торговля на Форекс

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:37

Разумеется для начала стоит загуглить топ лучших брокеров, почитать о них отзывы, далее изучить литературу по трейдингу, чтобы хоть что-то знать о Форекс рынке. Я вот, например, работаю через брокера RoboForex, он один из лучших и многие трейдеры отзываются о нём хорошо. А комментатору выше, я бы советовал попробовать веб-платформу R StocksTrader, здесь https://www.roboforex.ua/forex-trading/platforms/stock-market/ сможете почитать информацию и пройти регистрацию.
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