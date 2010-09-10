Сообщение klonik » 04 июн 2021, 11:36

Добрый день. Как вы считаете, стоит ли отдавать предпочтение незнакомому брокеру и начать зарабатывать денежки на инвестировании? Либо, как вариант – внимательно прогуляться по сайтам и для начала пройти обучающий курс?