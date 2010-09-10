клиника
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клиника
есть отличная клиники в которой широкопрофильное лечения и диагностика https://avaclinic.ru то есть к ним можно обратиться практически по-любому вопросу связанным с здоровьем, помогут быстро и за хорошие деньги. У них огромный список мед.услуг при чём их качество на высоком уровне.
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