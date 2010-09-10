бесплодие

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Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

бесплодие

Сообщение Aota » Сегодня, 16:27

бесплодие очень распространённая болезнь во многих странах, её нужно обязательно лечить и как можно быстрее, лучше всего не заниматься самолечением и сразу обращаться в клинику которая на этом специализируется, например http://www.avapeter.ru/как вариант судя по отзывам пациентов, то это лучшая клиника в этой медицинской сфере.
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