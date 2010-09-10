здоровье

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Aota
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12

здоровье

Сообщение Aota » 58 минут назад

посоветовали очень хорошую мед.клинику https://ava-kazan.ru/ у них оказывается широчайший спектр услуг и можно в любой момент к ним прийти, цены отличные. Со здоровьем если есть проблемы, лучше не медлить и сразу обращаться в клинику эту.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя