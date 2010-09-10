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Aota Гость RZN.info Сообщения: 28 Зарегистрирован: 25 окт 2016, 19:12 здоровье Цитата Сообщение Aota » 58 минут назад посоветовали очень хорошую мед.клинику https://ava-kazan.ru/ у них оказывается широчайший спектр услуг и можно в любой момент к ним прийти, цены отличные. Со здоровьем если есть проблемы, лучше не медлить и сразу обращаться в клинику эту. Вернуться к началу

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