Вывоз строительного мусора
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вывоз строительного мусора
Можно законным образом и без проблем с соседями избавиться от мусора накопившегося после строительных работ или ремонта. Для этого следует просто обратиться в компанию использующую специальный транспорт и имеющую право заниматься подобным видом работ, то есть на вывоз строительного мусора Вам остаётся только заключить договор, оплатить услуги и всё...
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей