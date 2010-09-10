Вывоз строительного мусора

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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Вывоз строительного мусора

Сообщение polpol » 08 июн 2021, 11:31

Можно законным образом и без проблем с соседями избавиться от мусора накопившегося после строительных работ или ремонта. Для этого следует просто обратиться в компанию использующую специальный транспорт и имеющую право заниматься подобным видом работ, то есть на вывоз строительного мусора Вам остаётся только заключить договор, оплатить услуги и всё...
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