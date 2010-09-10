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zevc Гость RZN.info Сообщения: 355 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Награды Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 11:58 Добрый день. Не думала даже, что может возникнуть проблема с поиском и выбором сайта фалеристики, который готов порадовать демократичными ценами и быстрыми сроками доставки по стране наград. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/medali-ss ... v-futlyare и была удивлена, что можно прогуляться по каталогу, а потом только сформировать заявку и купить медали СССР. Вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами именно этого сайта? Рассчитываю на ответы и от советов в любом случае не откажусь. Вернуться к началу

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