Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:22

Попал в неловкую ситуацию, на отдыхе зацепил в кафе ноут девушки, теперь хочу искупить вину и подарить ей новый. В Прибалтике можно купить недорогой ноут? Смотрел цены в ближайших магазинах, цены конечно заоблачные.