техника в прибалтике

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

Модераторы: INFLICTED, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 451
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

техника в прибалтике

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:22

Попал в неловкую ситуацию, на отдыхе зацепил в кафе ноут девушки, теперь хочу искупить вину и подарить ей новый. В Прибалтике можно купить недорогой ноут? Смотрел цены в ближайших магазинах, цены конечно заоблачные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Компьютеры, софт»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей