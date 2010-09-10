техника в прибалтике
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 451
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
техника в прибалтике
Попал в неловкую ситуацию, на отдыхе зацепил в кафе ноут девушки, теперь хочу искупить вину и подарить ей новый. В Прибалтике можно купить недорогой ноут? Смотрел цены в ближайших магазинах, цены конечно заоблачные.
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