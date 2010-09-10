Сообщение zevc » Сегодня, 12:07

Мы с коллегами на работе часто обсуждаем интересных людей, которые живут во всех уголках планеты Земля. Расскажите, куда вы чаще всего заглядываете, чтобы почитать статьи о таких персонажах?