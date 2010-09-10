пампинг техника
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 463
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
пампинг техника
Слышал о новой технике тренировок пампинг мышц, как ее вообще делать нужно и помогает она укрепить мышцы?
Re: пампинг техника
Когда вы делаете пампинг, вы целенаправленно накачиваете мышцы кровью. В крови находятся определенные ионы, которые тянут за собой воду. Таким образом, в клетки проникает жидкость и наполняет их, увеличивая объем. Это быстрый способ накачать мышцы за короткое время, вы можете ознакомиться с инфой по этой теме здесь https://musclefit.info/pamping-chto-eto/ и начать упражняться. Для выполнения упражнений необходимо использовать небольшой вес, но при этом быстро и с большой мощностью.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: пампинг техника
Я думаю эта техника не для девушек. Они должны быть стройными и изящными
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