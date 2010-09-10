пампинг техника

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 463
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

пампинг техника

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 июн 2021, 15:45

Слышал о новой технике тренировок пампинг мышц, как ее вообще делать нужно и помогает она укрепить мышцы?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: пампинг техника

Сообщение Яно4ка » 15 июн 2021, 08:08

Когда вы делаете пампинг, вы целенаправленно накачиваете мышцы кровью. В крови находятся определенные ионы, которые тянут за собой воду. Таким образом, в клетки проникает жидкость и наполняет их, увеличивая объем. Это быстрый способ накачать мышцы за короткое время, вы можете ознакомиться с инфой по этой теме здесь https://musclefit.info/pamping-chto-eto/ и начать упражняться. Для выполнения упражнений необходимо использовать небольшой вес, но при этом быстро и с большой мощностью.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 323
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: пампинг техника

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:55

Я думаю эта техника не для девушек. Они должны быть стройными и изящными
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