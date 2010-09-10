Виндовс 10 лицензия

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 311
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Виндовс 10 лицензия

Сообщение staspavlov777 » Сегодня, 00:45

Всем привет. Уже довольно-таки давно планировал поменять винду и тут буквально недавно узнал, что есть отличная возможность выбрать на данном сайте https://tunecom.ru/windows/206-kak-skac ... ws-10.html бесплатные лицензии данной операционной системы.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей