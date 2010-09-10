Спиннинг

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 309
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Спиннинг

Сообщение Наташа Швец » 28 минут назад

Всем привет, подскажите магазин в котором лучше всего приобрести спиннинг на подарок мужу?
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