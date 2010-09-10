Спиннинг
Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Спиннинг
Всем привет, подскажите магазин в котором лучше всего приобрести спиннинг на подарок мужу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 454
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Спиннинг
Большой выбор спиннингов в магазине Bereg https://bereg.ua/ru/udilischa/spinningovye-udilischa/filter/briend/st-croix.html я и сам неоднократно там покупал все необходимое для рыбалки. Если хотите сделать подарок, то лучше уточните на какую рыбу муж желает рыбачить, чтобы все нужное заказать. Цены нормальные в магазине и доставка в сроки. Я сейчас все свободное время именно так и провожу)
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