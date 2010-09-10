Спиннинг

Общаемся для обсуждения красивых мест отдыха в Рязанской области, охране леса, водоемов, Мещеры.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Спиннинг

Сообщение Наташа Швец » 11 июн 2021, 11:35

Всем привет, подскажите магазин в котором лучше всего приобрести спиннинг на подарок мужу?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 529
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Спиннинг

Сообщение Алексей Кобзарь » 11 июн 2021, 14:17

Большой выбор спиннингов в магазине Bereg https://bereg.ua/ru/udilischa/spinningovye-udilischa/filter/briend/st-croix.html я и сам неоднократно там покупал все необходимое для рыбалки. Если хотите сделать подарок, то лучше уточните на какую рыбу муж желает рыбачить, чтобы все нужное заказать. Цены нормальные в магазине и доставка в сроки. Я сейчас все свободное время именно так и провожу)
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Спиннинг

Сообщение Изаура » Вчера, 20:52

Вы рассматриваете дорогие или нет?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 119
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Спиннинг

Сообщение Буцефалия » Вчера, 20:58

Если экономить на покупке спиннинга вы не собираетесь, то рассмотрите в первую очередь спиннинг Дайва https://daiwa.in.ua/udilishcha/spiningovye/ . У моего мужа есть Спиннинг Daiwa Ninja Z за 1350 гривен (сравнительно недорогой). Говорит что в данный момент это у него самый лучший спиннинг из всех что есть.
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