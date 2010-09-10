экскурсии

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

экскурсии

Сообщение Яно4ка » 14 июн 2021, 08:49

Сколько будет стоить экскурсии по грузии или еревану новичку путешественнику.???
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: экскурсии

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 июн 2021, 10:32

Я понимаю как иногда сложно ужиться с тещей под одной крышей. Предлагаю например заказать ей горящие турпутевки в Армению по приятной цене. Она будет довольна как слон такому презенту от зятя. Главное чтобы не отчитывалась каждый день чем занималась что планирует делать. Хотя там есть чем заняться, это страна возможностей и шикарного отдыха, волноваться не за чем.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: экскурсии

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 07:43

Скоро тоже планирую улетать в отпуск, но в страну по скромнее в Латвию. Я смотрела по обзорам, то есть где разгуляться и потусить
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