экскурсии
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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экскурсии
Сколько будет стоить экскурсии по грузии или еревану новичку путешественнику.???
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: экскурсии
Я понимаю как иногда сложно ужиться с тещей под одной крышей. Предлагаю например заказать ей горящие турпутевки в Армению по приятной цене. Она будет довольна как слон такому презенту от зятя. Главное чтобы не отчитывалась каждый день чем занималась что планирует делать. Хотя там есть чем заняться, это страна возможностей и шикарного отдыха, волноваться не за чем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 313
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: экскурсии
Скоро тоже планирую улетать в отпуск, но в страну по скромнее в Латвию. Я смотрела по обзорам, то есть где разгуляться и потусить
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