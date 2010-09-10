экскурсии
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
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экскурсии
Сколько будет стоить экскурсии по грузии или еревану новичку путешественнику.???
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 578
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: экскурсии
Я понимаю как иногда сложно ужиться с тещей под одной крышей. Предлагаю например заказать ей горящие турпутевки в Армению по приятной цене. Она будет довольна как слон такому презенту от зятя. Главное чтобы не отчитывалась каждый день чем занималась что планирует делать. Хотя там есть чем заняться, это страна возможностей и шикарного отдыха, волноваться не за чем.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: экскурсии
Скоро тоже планирую улетать в отпуск, но в страну по скромнее в Латвию. Я смотрела по обзорам, то есть где разгуляться и потусить
Re: экскурсии
Сейчас столько много интересных экскурсий, что невозможно выбрать направление. Я люблю путешествовать, после новогодних каникул отправлюсь на экскурсии в Гомель https://belkraj.by/belarus/gomel/experiences Выбрал индивидуальный тур. Вы можете на этом сайте подобрать экскурсию в любом направлении, посмотрите обязательно предложения, цены более, чем доступные.
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