экскурсии

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

экскурсии

Сообщение Яно4ка » 14 июн 2021, 08:49

Сколько будет стоить экскурсии по грузии или еревану новичку путешественнику.???
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 578
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: экскурсии

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 июн 2021, 10:32

Я понимаю как иногда сложно ужиться с тещей под одной крышей. Предлагаю например заказать ей горящие турпутевки в Армению по приятной цене. Она будет довольна как слон такому презенту от зятя. Главное чтобы не отчитывалась каждый день чем занималась что планирует делать. Хотя там есть чем заняться, это страна возможностей и шикарного отдыха, волноваться не за чем.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: экскурсии

Сообщение Наташа Швец » 16 июн 2021, 07:43

Скоро тоже планирую улетать в отпуск, но в страну по скромнее в Латвию. Я смотрела по обзорам, то есть где разгуляться и потусить
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Anthonn
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 06 дек 2016, 00:04

Re: экскурсии

Сообщение Anthonn » Сегодня, 13:40

Сейчас столько много интересных экскурсий, что невозможно выбрать направление. Я люблю путешествовать, после новогодних каникул отправлюсь на экскурсии в Гомель https://belkraj.by/belarus/gomel/experiences Выбрал индивидуальный тур. Вы можете на этом сайте подобрать экскурсию в любом направлении, посмотрите обязательно предложения, цены более, чем доступные.
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