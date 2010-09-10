Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Підкажіть, де зараз можна подивитися вакансії в сфері IT, досвід роботи в даній сфері є.

Вернуться в «Горячие обсуждения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей