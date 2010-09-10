Вакансії в IT сфері

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Вакансії в IT сфері

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:00

Підкажіть, де зараз можна подивитися вакансії в сфері IT, досвід роботи в даній сфері є.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Вакансії в IT сфері

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 14:40

Добрий день, зараз є вакансії у компанії softserve, ось тут https://career.softserveinc.com/uk-ua/vacancies/country-1/city-43 можете їх подивитися і відправити своє резюме. У мене чоловік мав досвід в розробці додатків, тому його взяли з руками і ногами в компанію. Зараз він працює на фріланс і заробляє не тільки хороші суми, а й новий досвід в сфері IT.
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