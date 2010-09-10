Вакансії в IT сфері
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Вакансії в IT сфері
Підкажіть, де зараз можна подивитися вакансії в сфері IT, досвід роботи в даній сфері є.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Вакансії в IT сфері
Добрий день, зараз є вакансії у компанії softserve, ось тут https://career.softserveinc.com/uk-ua/vacancies/country-1/city-43 можете їх подивитися і відправити своє резюме. У мене чоловік мав досвід в розробці додатків, тому його взяли з руками і ногами в компанію. Зараз він працює на фріланс і заробляє не тільки хороші суми, а й новий досвід в сфері IT.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей