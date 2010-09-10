Трещины сосков

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Трещины сосков

Сообщение Зинаидушка » Сегодня, 13:02

Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
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Вероника Климова
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50

Re: Трещины сосков

Сообщение Вероника Климова » Сегодня, 15:36

Да, я тоже такой проблемы боюсь. Но мне ещё не скоро рожать, найду ещё нужную информацию.
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