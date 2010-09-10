Трещины сосков
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Трещины сосков
Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Трещины сосков
Да, я тоже такой проблемы боюсь. Но мне ещё не скоро рожать, найду ещё нужную информацию.
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