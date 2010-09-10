Трещины сосков
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Трещины сосков
Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Трещины сосков
Да, я тоже такой проблемы боюсь. Но мне ещё не скоро рожать, найду ещё нужную информацию.
Re: Трещины сосков
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
Здравствуйте. Вот такой крем https://eva.ua/pr88720/ рекомендую купить, даже не 100 грн. стоит. Это очень доступная цена для того, чтобы избавиться от трещин сосков быстро. Крем абсолютно безвредный, можете ребёнку давать грудь не переживая за его здоровье. Заказать в магазине Ева можно с бесплатной доставкой, там и для малыша можно подобрать весь уход.
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