Трещины сосков
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Трещины сосков
Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
- Вероника Климова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 11 мар 2016, 21:50
Re: Трещины сосков
Да, я тоже такой проблемы боюсь. Но мне ещё не скоро рожать, найду ещё нужную информацию.
Re: Трещины сосков
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
Здравствуйте. Вот такой крем https://eva.ua/pr88720/ рекомендую купить, даже не 100 грн. стоит. Это очень доступная цена для того, чтобы избавиться от трещин сосков быстро. Крем абсолютно безвредный, можете ребёнку давать грудь не переживая за его здоровье. Заказать в магазине Ева можно с бесплатной доставкой, там и для малыша можно подобрать весь уход.
Re: Трещины сосков
Зинаидушка писал(а):Здравствуйте. Девочки, ребёнок сильно кусает грудь, аж до трещин. Чем помазать? Болит ужасно...
Да, болят и еще как , а запустите , так вообще мрак будет !
Появление ранок на груди очень опасно, некоторым женщинам рекомендуют вовсе отказаться от грудного вскармливания при тяжелых случаях данной проблемы. Мелкие трещины могут стать входными воротами для различного рода патогенных микроорганизмов, спровоцировать воспалительные, гнойные процессы в тканях груди и самой молочной железе.
И вот Вам статья про такие проблемы , почитайте , тут есть все - почему они появляются и что делать можно , а что нельзя https://okeydoc.ru/treshhiny-soskov-pri-grudnom-vskarmlivanii-prichiny-lechenie/.
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