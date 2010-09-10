жильё в дубае

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 312
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

жильё в дубае

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:11

А в каких районах Дубае самое сдаваемое жильё? Кто-то может занимается сдачей или просто интересовался?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 458
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: жильё в дубае

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:28

Ну самый популярный туристический район — это полумесяц Palm Jumeirah. Цены для покупки такого жилья больше миллиона долларов, но и конечно же заработок с такого жилья соответствующий. Если задумываетесь вложиться в недвижимость, то советую обратить внимание на жилой комплекс the royal atlantis dubai.
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