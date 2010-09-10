жильё в дубае
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 312
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
жильё в дубае
А в каких районах Дубае самое сдаваемое жильё? Кто-то может занимается сдачей или просто интересовался?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 458
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: жильё в дубае
Ну самый популярный туристический район — это полумесяц Palm Jumeirah. Цены для покупки такого жилья больше миллиона долларов, но и конечно же заработок с такого жилья соответствующий. Если задумываетесь вложиться в недвижимость, то советую обратить внимание на жилой комплекс the royal atlantis dubai.
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