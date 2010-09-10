Наперники
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- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Наперники
Доброго времени суток! Подскажите, где можно купить наперники?
Re: Наперники
karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где можно купить наперники?
Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина домашнего текстиля Ауера, можно купить наперники на молнии напрямую от украинского производителя auera, наперник auera отличается высоким качеством, прочностью и вполне обоснованной ценой. Я уже обращалась к их услугам, осталась довольна сотрудничеством.
PS Доставили оперативно.
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