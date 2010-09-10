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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 64 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Наперники Цитата Сообщение TanyaLoy » 30 минут назад karina_bogdanova писал(а): Доброго времени суток! Подскажите, где можно купить наперники?



Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина домашнего текстиля Ауера, можно купить наперники на молнии напрямую от украинского производителя auera,



PS Доставили оперативно. Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина домашнего текстиля Ауера, можно купить наперники на молнии напрямую от украинского производителя auera, наперник auera отличается высоким качеством, прочностью и вполне обоснованной ценой. Я уже обращалась к их услугам, осталась довольна сотрудничеством.PS Доставили оперативно. Вернуться к началу

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