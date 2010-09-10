Наперники

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Наперники

Сообщение karina_bogdanova » 52 минуты назад

Доброго времени суток! Подскажите, где можно купить наперники?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Наперники

Сообщение TanyaLoy » 30 минут назад

karina_bogdanova писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, где можно купить наперники?


Доброго. Исходя из собственного опыта, я бы вам посоветовала воспользоваться услугами интернет магазина домашнего текстиля Ауера, можно купить наперники на молнии напрямую от украинского производителя auera, наперник auera отличается высоким качеством, прочностью и вполне обоснованной ценой. Я уже обращалась к их услугам, осталась довольна сотрудничеством.

PS Доставили оперативно.
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