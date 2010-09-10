нехватка времени
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
нехватка времени
Как всё успевать? Последнее время совсем беда со временем, не успеваю ничего. Как вы с таким справляетесь?
Re: нехватка времени
О знакомая проблема, я раньше вообще не могла спланировать правильно свой день. Помогли курсы по тайм-менеджменту. Теперь я могу правильно распределять своё время и всё успеваю сделать за день. Для начала я бы вам посоветовала почитать статью по распределению времени, ну а если не поможет, то пройдите обязательно курс.
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