нехватка времени

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

нехватка времени

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:07

Как всё успевать? Последнее время совсем беда со временем, не успеваю ничего. Как вы с таким справляетесь?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: нехватка времени

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 16:47

О знакомая проблема, я раньше вообще не могла спланировать правильно свой день. Помогли курсы по тайм-менеджменту. Теперь я могу правильно распределять своё время и всё успеваю сделать за день. Для начала я бы вам посоветовала почитать статью по распределению времени, ну а если не поможет, то пройдите обязательно курс.
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