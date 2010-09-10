преждевременное старение кожи
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
преждевременное старение кожи
Девочки, делитесь советами. Как вы боретесь с преждевременным старением кожи? Может инъекции какие-то делаете?
Re: преждевременное старение кожи
К сожалению, в наше время по другому никак не справится с морщинами и ранним старением, обязательно нужны уколы красоты или можно попробовать абляционное омоложение. Я думаю, что вам стоит обратить внимание на медцентр аппаратной косметологии Там довольно обширный выбор разных процедур, причем вам их не навязывают и чуть ли не заставляют делать, а проводят консультацию, дожидаются сдачи анализов и только потом назначают курс.
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