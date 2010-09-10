преждевременное старение кожи

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

преждевременное старение кожи

Сообщение Наташа Швец » 16 июн 2021, 17:42

Девочки, делитесь советами. Как вы боретесь с преждевременным старением кожи? Может инъекции какие-то делаете?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: преждевременное старение кожи

Сообщение Яно4ка » 21 сен 2021, 09:50

К сожалению, в наше время по другому никак не справится с морщинами и ранним старением, обязательно нужны уколы красоты или можно попробовать абляционное омоложение. Я думаю, что вам стоит обратить внимание на медцентр аппаратной косметологии Там довольно обширный выбор разных процедур, причем вам их не навязывают и чуть ли не заставляют делать, а проводят консультацию, дожидаются сдачи анализов и только потом назначают курс.
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: преждевременное старение кожи

Сообщение КсюшаЧ » 34 минуты назад

Наташа Швец писал(а):Девочки, делитесь советами. Как вы боретесь с преждевременным старением кожи? Может инъекции какие-то делаете?

Можно конечно и уколами навести красоту , но сейчас есть и другие способы !
Среди из многочисленных методов спасения от неизбежных процессов старения особенно выделяется такая процедура, как радиоволновой лифтинг.
Использование радиоволнового лифтинга подразумевает воздействие на верхние слои эпидермиса с помощью специального физиотерапевтического прибора. Этот аппарат обеспечивает активное выделение тепла, пронизывающего несколько слоев тканей кожи, при этом нисколько их не травмируя. Таки образом, достигается эффект намного выше, чем у масок и других косметических методов избавления от морщин.
Подробнее о нем , вот тут и почитать можете https://okeydoc.ru/radiovolnovoj-lifting-i-ego-osobennosti/.Изображение
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