преждевременное старение кожи
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 432
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
преждевременное старение кожи
Девочки, делитесь советами. Как вы боретесь с преждевременным старением кожи? Может инъекции какие-то делаете?
Re: преждевременное старение кожи
К сожалению, в наше время по другому никак не справится с морщинами и ранним старением, обязательно нужны уколы красоты или можно попробовать абляционное омоложение. Я думаю, что вам стоит обратить внимание на медцентр аппаратной косметологии Там довольно обширный выбор разных процедур, причем вам их не навязывают и чуть ли не заставляют делать, а проводят консультацию, дожидаются сдачи анализов и только потом назначают курс.
Re: преждевременное старение кожи
Наташа Швец писал(а):Девочки, делитесь советами. Как вы боретесь с преждевременным старением кожи? Может инъекции какие-то делаете?
Можно конечно и уколами навести красоту , но сейчас есть и другие способы !
Среди из многочисленных методов спасения от неизбежных процессов старения особенно выделяется такая процедура, как радиоволновой лифтинг.
Использование радиоволнового лифтинга подразумевает воздействие на верхние слои эпидермиса с помощью специального физиотерапевтического прибора. Этот аппарат обеспечивает активное выделение тепла, пронизывающего несколько слоев тканей кожи, при этом нисколько их не травмируя. Таки образом, достигается эффект намного выше, чем у масок и других косметических методов избавления от морщин.
Подробнее о нем , вот тут и почитать можете https://okeydoc.ru/radiovolnovoj-lifting-i-ego-osobennosti/.
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 163
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: преждевременное старение кожи
Каждый пациент в клинике Fomed https://fo-med.uz/ получает уникальный план лечения, разработанный с учетом его индивидуальных потребностей и целей. Врачи и персонал клиники уделяют особое внимание консультациям и обсуждению ожиданий пациентов, чтобы обеспечить наилучшие результаты. Индивидуальный подход является основой работы клиники Fomed и ключом к ее успеху.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей