хранилища данных
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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хранилища данных
Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 461
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: хранилища данных
Решения облачных файловых хранилищ обладают явным преимуществом, поскольку для обеспечения безопасного совместного доступа к файлам не требуется ничего программировать. Использование облачного файлового хранилища компании https://365solutions.ru/ позволяет организациям перераспределять технические ресурсы в пользу других проектов, более значимых для бизнеса.
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