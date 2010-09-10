хранилища данных
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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хранилища данных
Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 528
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: хранилища данных
Решения облачных файловых хранилищ обладают явным преимуществом, поскольку для обеспечения безопасного совместного доступа к файлам не требуется ничего программировать. Использование облачного файлового хранилища компании https://365solutions.ru/ позволяет организациям перераспределять технические ресурсы в пользу других проектов, более значимых для бизнеса.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 369
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: хранилища данных
я всегда пользуюсь дроп боксом, меня устраивает количество места, все файлы распределены и ничего не теряется.
Re: хранилища данных
Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.
Следите только за тем, чтобы стояла хорошая защита и посторонние не смогли завладеть данными. А то сейчас существует множество сервисов, которые позволяют получить доступ или найти информацию о том или ином человеке или организации. Вот, например, я сегодня узнал, что есть оказывается сервис, который позволяет посмотреть когда был онлайн в телеграм , даже если установлена функция приватности.
Re: хранилища данных
есть такое, действительно при желании можно любую инфу сейчас узнать и найти
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