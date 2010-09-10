хранилища данных

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

хранилища данных

Сообщение Яно4ка » 17 июн 2021, 08:54

Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 528
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: хранилища данных

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 июн 2021, 08:48

Решения облачных файловых хранилищ обладают явным преимуществом, поскольку для обеспечения безопасного совместного доступа к файлам не требуется ничего программировать. Использование облачного файлового хранилища компании https://365solutions.ru/ позволяет организациям перераспределять технические ресурсы в пользу других проектов, более значимых для бизнеса.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 369
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: хранилища данных

Сообщение Наташа Швец » 24 июн 2021, 10:23

я всегда пользуюсь дроп боксом, меня устраивает количество места, все файлы распределены и ничего не теряется.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: хранилища данных

Сообщение derigor » Сегодня, 14:15

Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.



Следите только за тем, чтобы стояла хорошая защита и посторонние не смогли завладеть данными. А то сейчас существует множество сервисов, которые позволяют получить доступ или найти информацию о том или ином человеке или организации. Вот, например, я сегодня узнал, что есть оказывается сервис, который позволяет посмотреть когда был онлайн в телеграм , даже если установлена функция приватности.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: хранилища данных

Сообщение gonchar84 » 40 минут назад

есть такое, действительно при желании можно любую инфу сейчас узнать и найти
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