хранилища данных

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

хранилища данных

Сообщение Яно4ка » 17 июн 2021, 08:54

Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: хранилища данных

Сообщение Алексей Кобзарь » 22 июн 2021, 08:48

Решения облачных файловых хранилищ обладают явным преимуществом, поскольку для обеспечения безопасного совместного доступа к файлам не требуется ничего программировать. Использование облачного файлового хранилища компании https://365solutions.ru/ позволяет организациям перераспределять технические ресурсы в пользу других проектов, более значимых для бизнеса.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: хранилища данных

Сообщение Наташа Швец » 24 июн 2021, 10:23

я всегда пользуюсь дроп боксом, меня устраивает количество места, все файлы распределены и ничего не теряется.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: хранилища данных

Сообщение derigor » 14 окт 2021, 14:15

Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.



Следите только за тем, чтобы стояла хорошая защита и посторонние не смогли завладеть данными. А то сейчас существует множество сервисов, которые позволяют получить доступ или найти информацию о том или ином человеке или организации. Вот, например, я сегодня узнал, что есть оказывается сервис, который позволяет посмотреть когда был онлайн в телеграм , даже если установлена функция приватности.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: хранилища данных

Сообщение gonchar84 » 14 окт 2021, 20:42

есть такое, действительно при желании можно любую инфу сейчас узнать и найти
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КсюшаЧ
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46
Откуда: Рязань

Re: хранилища данных

Сообщение КсюшаЧ » 13 мар 2022, 09:27

Яно4ка писал(а):Хотела бы узнать, какие есть хранилища для данных, счетов, доков компании среднего масштаба?Хотела бы испробовать в работе.

Все эти данные можно хранить в облаке !
Сервис Яндекс Диск предлагает бесплатно новым пользователям 10 Гб свободного места.
Еще один популярный в России сервис для хранения данных в облаке, этот сервис предоставляет компания Mail, которая известна, в первую очередь, своим почтовым клиентом. Плюс сервиса в том, что для входа в аккаунт используется почта Mail, которая у многих уже создана. Изначально в облачном сервисе Mail пользователям доступно всего 8Гб. Но дополнительное место в сервисе можно расширить вплоть до 4 Тб, тогда как у многих конкурентов возможности расширения более скромные.
И вот тут , все подробнее о такой услуге почитайте , в конце статьи https://okeygeek.ru/kak-na-iphone-kupit-pamyat-esli-ee-ne-khvataet/#razdel6.
mail-ru-cloud-01.png
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