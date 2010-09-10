Тату-салон
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Тату-салон
Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, какой тату салон выбрать в Киеве? Хочу набить себе наудачу чёрного кота на руке и клевер на ноге. Можете поделиться советами, в каком тату салоне вам уже приходилось бывать?
Re: Тату-салон
Я нашла тату салон, по отзывам и, решила посетить его в ближайшее время. Долго собиралась с мыслями и принимала решение, что конкретно набивать на руке. В итоге, решилась на этот серьёзный и ответственный шаг, тут выбрала мастера, ознакомилась с ценами и согласовала с администратором день и время для записи. Набила лису на ноге, получилось очень ярко и необычно, рисунок с элементами геометрических фигур и поэтому, захотелось с вами поделиться информацией. Не стесняйтесь спрашивать, вам обязательно ответят на каждый из вопросов и помогут с выбором рисунка. На сайте в портфолио готовые варианты размещены для ознакомления, если не получается сделать выбор – лучше продолжить дальше изучать картинки в интернете.
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