Сообщение zevc » 17 июн 2021, 13:44

Добрый день. Мне нужна ваша консультация и помощь, какой тату салон выбрать в Киеве? Хочу набить себе наудачу чёрного кота на руке и клевер на ноге. Можете поделиться советами, в каком тату салоне вам уже приходилось бывать?