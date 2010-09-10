Лендинг

Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 317
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Лендинг

Сообщение Наташа Швец » 18 июн 2021, 11:17

Кто знает где можно заказать лендинг под ключ для сайта? Нужны специалист проверенный.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 459
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Лендинг

Сообщение Алексей Кобзарь » 18 июн 2021, 16:58

Я бы рекомендовал лендинг заказать под ключ от специалистов компании verstkovo. Сотрудничал с ними и точно знаю, что делают все качественно и в сроки вкладываются по дедлайну. Мы получили несколько сайтов от них и вполне довольны тем, что именно к ним обратились.
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