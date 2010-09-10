Лендинг
Обсуждение проблем связанных с компьютерной техникой.
Комментарии по программному обеспечению.
Комментарии по программному обеспечению.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Лендинг
Кто знает где можно заказать лендинг под ключ для сайта? Нужны специалист проверенный.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 459
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Лендинг
Я бы рекомендовал лендинг заказать под ключ от специалистов компании verstkovo. Сотрудничал с ними и точно знаю, что делают все качественно и в сроки вкладываются по дедлайну. Мы получили несколько сайтов от них и вполне довольны тем, что именно к ним обратились.
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