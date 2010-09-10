Сообщение derigor » Сегодня, 16:54

zevc писал(а): Здравствуйте. Мне срочно нужна ваша консультация и помощь, услугами какой компании воспользоваться, чтобы выбрать и купить детскую одежду для самых маленьких? Буду благодарна за ответы и советы со стороны.

А эти ботинки как по качеству? а то я просто в производителях вещей толком не разбираюсь. Стоит ли покупать или нет?