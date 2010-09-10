Безвоздушная покраска
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Безвоздушная покраска
Кто-то заказывал в Питере услугу безвоздушная покраска? Хотелось бы узнать более подробно об этом методе и цену?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 460
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Безвоздушная покраска
Мы заказывали у компании Duotex и были довольны, так как такой метод в разы экономит расход краски, кроме этого, налаживается тонкий слой, который защитит от механического воздействия деревянную, металлическую поверхность. Что касается цены, то могу сказать, что можно закупить действительно дорогостоящие материалы, но их не потребуется много, таким образом Вы сэкономите, но работа будет сделана качественно. Цены смотрите на сайте https://duotex.ru/services/bezvozdushnaya-pokraska/ так как они рассчитываются для каждого объекта индивидуально.
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