Безвоздушная покраска

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Безвоздушная покраска

Сообщение РусланР » 18 июн 2021, 15:24

Кто-то заказывал в Питере услугу безвоздушная покраска? Хотелось бы узнать более подробно об этом методе и цену?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 460
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Безвоздушная покраска

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 16:05

Мы заказывали у компании Duotex и были довольны, так как такой метод в разы экономит расход краски, кроме этого, налаживается тонкий слой, который защитит от механического воздействия деревянную, металлическую поверхность. Что касается цены, то могу сказать, что можно закупить действительно дорогостоящие материалы, но их не потребуется много, таким образом Вы сэкономите, но работа будет сделана качественно. Цены смотрите на сайте https://duotex.ru/services/bezvozdushnaya-pokraska/ так как они рассчитываются для каждого объекта индивидуально.
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